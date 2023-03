Coup de théâtre au PSG, un contrat en or attend Neymar

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré son engagement jusqu’en juin 2027, Neymar est loin de faire l’unanimité au Paris Saint-Germain, où l’on verrait d’un très bon œil son départ lors du prochain mercato. Si l’international brésilien s’imagine au contraire poursuivre sa carrière dans la capitale, l’Arabie saoudite suivrait de près son profil après avoir attiré Cristiano Ronaldo.

Six ans après sa signature au Paris Saint-Germain, Neymar a vu son statut s’effriter dans la capitale, passant de tête de gondole du projet QSI à indésirable en manque de prétendant sur le mercato. Dès son arrivée au PSG, Luis Campos a en effet cherché à se séparer du numéro 10, en vain, mais le Portugais n’a pas dit son dernier mot à l’approche de l’été. De son côté, Neymar ne s’imagine pas plier bagage, alors que son bail court jusqu’en juin 2027, mais sa position pourrait évoluer.

Neymar, le plan B d’Al Hilal après Lionel Messi

Et pour cause, l’Arabie saoudite s’intéresserait de près à Neymar. Après l’arrivée de Cristiano Ronaldo à Al Nassr, le club rival Al Hilal veut également avoir sa propre superstar et étudierait plusieurs pistes. La priorité se nomme Lionel Messi, actuellement dans sa dernière année de contrat avec le PSG, mais en cas de refus de l’Argentin, la formation saoudienne pourrait passer à la vitesse supérieure avec Neymar selon Goal .

Le PSG veut se séparer de l’international brésilien