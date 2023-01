Coup de gueule au PSG, qui réagit dans la foulée

Guillaume de Saint Sauveur

Mécontent du rendement global du secteur défensif du PSG ces dernières semaines, Christophe Galtier n’a pas hésité à le faire savoir publiquement. Et l’entraîneur du club de la capitale réagit donc en conséquence en tentant de boucler le transfert de Milan Skriniar, mais il faudra pour cela débourser 20M€.

Récemment interrogé en conférence de presse, Christophe Galtier affichait son mécontentement sur le contenu des derniers matchs du PSG et notamment en défense : « Je ne peux pas me satisfaire de ce qu’il se passe actuellement sur un plan défensif », a clairement indiqué l’entraîneur du PSG, qui tente donc de remobiliser ses troupes avec les grandes échéances qui arrivent, et notamment en Ligue des Champions.

Le PSG cible Skriniar

Et cette réaction pourrait se matérialiser sur le marché des transferts. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG a plus que jamais repris espoir dans l’opération Milan Skriniar, ce dernier ayant refusé l’offre de contrat de l’Inter Milan. Deux options s’offrent donc au PSG dans ce dossier : recruter le défenseur slovaque libre l’été prochain, ou bien viser sur un transfert avant la clôture du mercato de janvier.

EXCLU @le10sport : Oui le PSG reprend espoir dans le dossier Skriniar (reprise des discussions avec agent et avocat) mais le dossier reste compliquéLa marge de manoeuvre financière de Paris est limitée https://t.co/0vzq9qjCBJ — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) January 20, 2023

L’Inter réclame 20M€

Et comme l’a révélé la Gazzetta dello Sport lundi, l’Inter Milan a fixé le prix de départ de Milan Skriniar à hauteur de 20M€ pour cet hiver. Le PSG est donc prévenu…