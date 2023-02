Coup de gueule au PSG, il craque sur le mercato

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Largement pointé du doigt pour son recrutement des derniers mois qui semble désormais lui porter préjudice sur le plan sportif, le PSG traverse une crise sportive majeure. Malgré tout, Christophe Galtier a défendu le bilan de ses deux mercato et s’est même agacé en entrant dans les détails à ce sujet.

Depuis le début de l’année 2023, le PSG peine à enchainer les bons résultats, et la formation de Christophe Galtier traverse même probablement la crise sportive la plus importante depuis le début de l’ère QSI. Déjà éliminé par l’OM en Coupe de France, le club de la capitale est très mal embarqué contre le Bayern Munich en Ligue des Champions (défaite 0-1 en 8e de finale aller), et pour beaucoup, les deux périodes de mercato du tandem Luis Campos-Christophe Galtier jouent pour beaucoup dans cette saison décevante du PSG.

Le calvaire continue pour cette star du PSG https://t.co/E0RxPHJMkJ pic.twitter.com/TpY9XDvnwI — le10sport (@le10sport) February 18, 2023

« Ils sont arrivés tardivement »

Vendredi, en conférence de presse, Christophe Galtier a sèchement répondu aux critiques sur le mercato du PSG et a justifié les difficultés de ses recrues : « Porter le maillot du PSG est difficile, encore plus quand on est étranger, encore plus quand on arrive tardivement. Fabian Ruiz et Carlos Soler sont arrivés tardivement. Ils ont eu du retard dans tous les domaines, la préparation, l’adaptation, le logement et qui mettent un certain temps à trouver leur niveau. Et on parle de joueurs internationaux. A l’inverse, Vitinha, qui est dans une période difficile comme l’équipe, tout le monde avait son nom à la bouche durant les trois premiers mois. Et je vous ai tous relus. On peut intégrer qu'on ait un coup de moins bien à un certain moment pour plein de raisons, comme la Coupe du monde », a lâché Galtier.

« On ne peut pas mettre tous les maux de la Terre sur les recrues »