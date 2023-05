Coup de froid pour le Real Madrid, une star prend une décision radicale

Alexis Brunet

Ce mercredi soir, le Real Madrid va disputer sa demi-finale retour de Ligue des Champions, face à Manchester City. Un très gros choc européen pour lequel Eden Hazard ne sera pas titulaire. Il ne l'était d'ailleurs pas à l'aller et il n'était même pas entré en jeu. Les dirigeants madrilènes tentent de le faire quitter le club, mais le Belge ne l'entend pas de cette oreille.

À l'été 2019, le Real Madrid réalisait un gros coup sur le marché des transferts. Le géant espagnol mettait la main au portefeuille pour faire venir Eden Hazard de Chelsea. Le Belge coûtait plus de 100M€ à la Casa Blanca, qui souhaitait en faire le successeur de Cristiano Ronaldo, parti entre-temps à la Juventus. Un challenge compliqué mais atteignable alors pour l'ancien lillois qui cumulait plus de 350 matches et 110 buts avec le club londonien.

L'aventure espagnole d'Hazard est un échec

Avec le Real Madrid, il a déjà empoché huit trophées en seulement quatre saisons. Mais dans ces huit titres, Hazard n'a eu que peu d'influence. En quatre années à Madrid, il a disputé moins de 80 matches, pour sept petits buts. Trop souvent blessé, il n'a jamais réussi à confirmer ses performances en Angleterre. Si bien qu'aujourd'hui, Florentino Pérez souhaiterait s'en débarrasser, afin de récolter un peu d'argent, avant que le joueur ne parte libre.

Hazard a des offres mais...