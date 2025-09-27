Coup de foudre au PSG, ce transfert est bouclé en un rien de temps

Alexis Brunet

À l’été 2023, le PSG avait besoin de changement au poste d’entraîneur. Christophe Galtier n’avait pas réussi à s’imposer et le club de la capitale cherchait donc un nouveau coach pour mener à bien son projet. Finalement, c’est Luis Enrique qui a été choisi et cela s’est fait très rapidement à en croire Luis Campos.

Au palmarès des entraîneurs du PSG, Luis Enrique figure sans grande contestation aux premières places. En seulement deux ans à Paris, le technicien espagnol a déjà marqué le club de la capitale, tout en collectionnant les trophées. Il est notamment l’homme qui a permis aux Rouge et Bleu d’enfin remporter la Ligue des champions.

« Il avait su nous convaincre tout de suite avec le président » Pour France Football, Luis Campos a accepté de se confier sur Luis Enrique. Le directeur sportif du PSG raconte notamment comment l’entraîneur espagnol l’a rapidement convaincu ainsi que Nasser Al-Khelaïfi. « Luis n'est pas un acteur. Il est toujours très direct, ne cache jamais rien. La seule fois où nous l'avons vu avant son arrivée, il avait su nous convaincre tout de suite avec le président. Il a beaucoup d'énergie, de détermination, est toujours très clair dans ses explications. Il va au bout de toutes ses idées. »