«Contact privilégié» avec le PSG, transfert en vue pour un phénomène ?

Qui sera le gardien du PSG la saison prochaine ? Tandis que Gianluigi Donnarumma est de plus en plus critiqué dans les cages parisiennes, il a été question dernièrement d'un intérêt pour Lucas Chevalier. Le phénomène français fait aujourd'hui le bonheur du LOSC et pourrait donc poursuivre sa carrière du côté du PSG. Le club de la capitale pourrait d'ailleurs bénéficier de certains avantages dans ce dossier.

Si Gianluigi Donnarumma est aujourd'hui le gardien numéro 1 du PSG, il pourrait bien ne pas le rester. Sous contrat jusqu'en 2026, l'Italien fait l'objet de plus en plus de rumeurs sur son avenir. Désormais, une prolongation avec le club de la capitale ne semble plus aussi évidente et il est même question d'un transfert à l'Inter Milan pour Donnarumma. Et voilà que pour le remplacer, le PSG aurait déjà une petite idée. C'est un certain Lucas Chevalier qui aurait tapé dans l'oeil des Parisiens. Le dernier rempart du LOSC fait sensation avec ses performances, ce qui pourrait ouvrir de prestigieuses portes pour son avenir. A commencer par celles du club de la capitale ?

« Il y a un contact permanent et privilégié »

Direction donc le PSG pour Lucas Chevalier ? Il y a des raisons d'y croire comme l'a soufflé Marc Mechenoua sur France Bleu. En effet, le journaliste a notamment expliqué à propos du portier du LOSC : « Le nom de Lucas Chevalier est ressorti. Il faut savoir que Luis Campos était le directeur de Lille au moment où Chevalier monte en pro où après il est prêté à Valenciennes, son entourage et ses représentants connaissent Luis Campos. Il y a un contact permanent et privilégié, tu as un passif contractuel avec le joueur et ses représentants qui sont aussi ceux de Lucas Digne, qui ont déjà eux un passif contractuel avec le PSG ».

« Lucas Chevalier se pose aussi des questions »

« Et la deuxième chose qu’il faut savoir c’est que Lucas Chevalier se pose aussi des questions sur est-ce que Lille l’année prochaine sera assez grand pour qu’il continue de performer et de progresser. Il est très ambitieux, il va vouloir à terme faire le match avec Mike Maignan en équipe de France. Il lui faut être dans un club qui lui permette de faire le match. La chance que Paris peut avoir c’est que cette année le marché des gardiens, il n’y a pas 15 000 clubs qui vont chercher des gardiens », a-t-il poursuivi concernant Lucas Chevalier qui pourrait donc quitter le LOSC afin d'aller voir plus haut.