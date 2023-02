Concurrent de Zidane, il lâche une réponse cash au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le 10Sport.com, le PSG n'a, encore, contacté aucun technicien pour remplacer Christophe Galtier, mais le Qatar aurait coché le nom de plusieurs techniciens dont celui de José Mourinho. Avant de défier le RB Salzbourg ce jeudi, l'actuel coach de l'AS Roma a répondu aux rumeurs sur son avenir en conférence de presse.

L'avenir de Christophe Galtier fait l'objet de nombreuses spéculations. Mais malgré sa situation fragile au PSG, aucun entraîneur n'aurait encore été contacté pour le remplacer selon les informations exclusives du 10Sport.com. Ce qui n'empêche pas le Qatar de scruter le marché et d'observer la situation de nombreux techniciens comme Thomas Tuchel, Zinédine Zidane ou encore José Mourinho, l'actuel coach de l'AS Roma. Ayant vent de l'intérêt du PSG pour le Special One , le PDG du club italien a lâché une réponse claire.

Mourinho sort du silence sur son avenir

« Je pense que l’année prochaine aussi Mourinho sera entraîneur de l’AS Roma. Avec l’entraîneur, nous sommes à mi-chemin du contrat d’un an et demi. Il est très déterminé, il souffre pour la Roma et pour arriver au résultat » a déclaré Pietro Barerdi ce mardi. Mais présent en conférence de presse, José Mourinho n'a pas confirmé les dires de son supérieur. « Je n'ai pas parlé au PDG de cette question, c'est juste son intuition » a -t-il déclaré.

« Je ne veux pas parler de ma situation »