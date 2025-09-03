Clash avec l’OM - Réaction de Rabiot : Le coup de gueule à la radio !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé vers la sortie par les dirigeants de l'OM suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe le 15 août dernier, Adrien Rabiot a finalement signé au Milan AC dans les dernières heures du mercato estival. Eric Di Meco ne digère toujours pas ce départ du milieu de terrain de l'équipe de France, et il attend déjà de pied ferme que Rabiot sorte du silence pour régler ses comptes avec l'OM.

Adrien Rabiot et l'OM, l'histoire est officiellement terminée. Au terme d'un long feuilleton, le milieu de terrain de l'équipe de France a fini par quitter le club phocéen en toute fin de mercato estival pour s'engager avec le Milan AC, dans le cadre d'un transfert estimé aux alentours de 10M€. Un départ qui n'a pas manqué de faire réagir, et notamment certaines légendes de l'OM telles qu'Eric Di Meco qui a poussé un gros coup de gueule lundi au micro de l'émission Rothen s'enflamme, sur RMC Sport.

Di Meco furieux de perdre Rabiot Selon lui, l'OM a laissé filer un élément majeur avec Adrien Rabiot : « C’est un des rares joueurs de niveau international et surtout un des rares à avoir fait une saison pleine et complète (…) On ne va pas se flageller. Bon vent. Mais j’aurais aimé le voir dans une position qui lui va un peu mieux, dans ce rôle de relayeur, moins haut sur le terrain, entre un Højbjerg et un autre joueur qui mènerait le jeu », estime l'ancien défenseur de l'OM, qui confie ensuite attendre de pied ferme la première sortie médiatique de Rabiot pour donner sa version des faits dans ce divorce.