Chevalier déjà remplacé : Le clash qui peut régaler le PSG ?

Axel Cornic

Seulement quelques mois après son arrivée, Lucas Chevalier est déjà critiqué au Paris Saint-Germain, où l’on penserait déjà à un nouveau changement. Les médias transalpins assurent depuis quelques jours que les Parisiens garderaient un œil sur Mike Maignan, dont le contrat avec l’AC Milan se termine en juin prochain et qui ne semble pas très enclin à le prolonger.

Héros de l’épopée en Ligue des Champions la saison dernière, Gianluigi Donnarumma n’est déjà plus à Paris. Luis Enrique aurait décidé de se séparer de l’international italien pour tout miser sur Lucas Chevalier, vraisemblablement plus proche de son idée de football. Mais voilà qu’au PSG, on lorgnerait déjà un autre gardien…

Le PSG penserait à Maignan Il s’agit de Mike Maignan, formé au sein du club parisien, mais qui est parti au LOSC en 2015 et évolue actuellement à l’AC Milan. Le gardien de l’équipe de France se rapproche doucement mais sûrement de la fin de son contrat et sin une prolongation est évoquée depuis plusieurs mois déjà, en Italie on laisse entendre qu’un accord ne sera pas simple à trouver.