Chevalier au PSG, l'annonce officielle à l'étranger !

Depuis quelques jours, ça chauffe au poste de gardien de but du PSG. Et pour cause, alors que Gianluigi Donnarumma n'a toujours pas prolongé, ce qui pousse les Parisiens à s'activer sur le mercato. Dans cette optique, l'arrivée de Lucas Chevalier semble en excellente voie, mais le LOSC espère trouver son remplaçant avant d'envisager une vente. Robin Roefs était la priorité des Dogues. Mais ce dernier ne rejoindre pas Lille.

En fin de contrat en juin 2026, Gianluigi Donnarumma semble plus que jamais sur le départ. Et pour cause, le portier italien n'a visiblement pas l'intention de répondre positivement aux propositions du PSG qui s'est donc mis en quête d'un nouveau gardien. Et sans surprise, la grande priorité se nomme Lucas Chevalier. Un transfert qui serait désormais très avancé. Néanmoins, le LOSC attend de trouver le remplaçant du Français avant d'envisager un transfert.

Robin Roefs signe à Sunderland Ainsi, le LOSC avait plusieurs pistes pour remplacer Lucas Chevalier, et l'une des priorités des Dogues se nommait Robin Roefs, le portier du NEC Nimègue. Mais ce dernier vient de s'engager pour 5 ans avec Sunderland. Le club entraîné par Régis Le Bris vient d'officialiser ce transfert, le huitième de ce mercato estival, et confirme donc ses ambitions pour son retour en Premier League.