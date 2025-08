Transfert sous haute tension, il est poussé vers l’OM !

A la recherche d’un latéral droit très offensif pour épauler Amir Murillo, l’Olympique de Marseille aurait trouvé son bonheur en Serie A, avec Timothy Weah. Ce dernier est séduit par le projet porté par Roberto De Zerbi et souhaiterait absolument poser ses valises dans le sud de la France, mais la Juventus ne facilite pas les choses en réclamant une indemnité entre 20 et 22M€.

« Il veut signer à l’OM »

Et tout récemment le ton est monté d’un cran dans le dossier Weah, avec la prise de parole du directeur général de la Juventus. « Il veut signer à l’OM. Mais dans le football, on ne peut pas choisir une équipe sans l’offre adéquate » a déclaré Damien Comolli, dans un entretien accordé à Sky Sport Italia. « Car si elle n’arrive pas, on reste à l’écart. Et l’offre n’est pas encore arrivée ».