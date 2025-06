Cherki : Le transfert surprise dans le sud de la France ?

N'ayant connu que l'OL jusqu'à présent, Rayan Cherki devrait très prochainement prendre son envol. En effet, le Lyonnais est en instance de départ, mais il reste encore à déterminer sa destination. Dernièrement, Cherki se dirigeait vers Manchester City, mais voilà qu'une surprise pourrait se jouer dans le sud de la France.

« On doit me parler football. Du football, et encore du football »

L'avenir de Rayan Cherki est encore pour le moment incertain. Même lui ne sait pas ce qui l'attend. Dans un entretien accordé à L'Equipe, le joueur de l'OL a expliqué : « Je peux être catégorique sur mon départ cet été ? On n'est jamais sûr de rien. Mais je le dis : j'ai fait ce que j'avais envie de faire à l'OL, être un vrai Lyonnais et tout donner pour mon club. Je n'ai pas quitté le navire dans la difficulté. Je suis resté, j'ai serré les dents. J'ai pleuré, j'ai ri, j'ai eu peur. Mais un bonhomme doit être comme ça, ça fait partie de son ADN. Même quand c'est dur, même quand tu pleures, même quand tu as peur, tu dois aller à la guerre pour ton club. Qu'est-ce qu'un club doit faire me convaincre ? On doit me parler football. Du football, et encore du football. Tout simplement ».