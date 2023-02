Chaos au PSG, un sauveur improbable est attendu

Arnaud De Kanel

Le PSG a évité de justesse une nouvelle déconvenue ce dimanche face au LOSC (4-3). Portés par Kylian Mbappé et réduits au génie de Lionel Messi pour s'imposer, les Parisiens sortent un peu la tête de l'eau et ont peut-être sauvé la peau de leur entraineur Christophe Galtier. Pour combien de temps, on ne sait pas, car un retour inattendu se trame en coulisse.

L'après-midi dominicale parisienne aurait pu virer au cauchemar. Sous pression après trois revers consécutifs à Marseille, Monaco et à domicile contre le Bayern Munich en Ligue des Champions, le PSG s'est fait de belles frayeurs au Parc des Princes. Le club de la capitale recevait le LOSC et malgré un début de match réussi, les Nordistes sont revenus en seconde période et ont même pris l'avantage. Kylian Mbappé et Lionel Messi ont sauvé un PSG encore loin d'être rassurant sur le gong et ont sans doute octroyé un peu de sursis à leur entraineur Christophe Galtier.

PSG : Mbappé réalise l’impensable, il hallucine https://t.co/5L7PeE5rqp pic.twitter.com/t8bYSmfipm — le10sport (@le10sport) February 20, 2023

Galtier menacé

La spirale négative que traverse le PSG pourrait bien lui coûter sa place sur le banc. S'il a de nouveau affirmé avoir « le soutien permanent de ma direction sportive et de mon président », Christophe Galtier est sous pression. D'après les informations de RMC Sport , son avenir pourrait être scellé en cas d'élimination face au Bayern. Assuré de rester en poste jusqu'au match retour le 8 mars prochain, l'entraineur du PSG pourrait être remercié après la rencontre. Et pour le remplacer, un nom bien connu circule dans les couloirs de la Factory.

Un retour de Tuchel ?