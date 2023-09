Cette légende l'annonce, elle a recalé l'OM

Amadou Diawara

Véritable légende vivante en France, Michel Platini aurait pu défendre les couleurs de l'OM. En effet, l'ancienne gloire de l'ASSE et de la Juventus a avoué qu'elle avait reçu une offre XXL de la part du club marseillais. Toutefois, Michel Platini a préféré refuser cette proposition.

Dans les années 1970 et 1980, Michel Platini a marqué le football français de son empreinte. A tel point qu'il est considéré comme une légende vivante dans l'hexagone. Passé par l'ASSE et la Juventus, Michel Platini aurait pu rejoindre d'autres clubs tout aussi prestigieux, si ce n'est plus. En effet, l'ancien numéro 10 de l'équipe de France a eu l'opportunité de s'engager en faveur de l'OM ou du FC Barcelone, mais il l'a laissé filer.

L'OM et le Barça ont tenté le coup Platini

Lors d'un entretien accordé au Journal Du Dimanche (JDD), Michel Platini a avoué que l'OM et le FC Barcelone s'étaient tournés vers lui lorsqu'il était proche de raccrocher les crampons. Toutefois, il a préféré décliner l'invitation de ces deux écuries européennes, et ce, même s'il aurait pu toucher le pactole à Marseille ou au Barça.

PSG : Divorce avec Messi, un proche livre un constat https://t.co/xnhS0VILZD pic.twitter.com/CuDJesrQD0 — le10sport (@le10sport) September 3, 2023

«J'ai refusé d'aller à Marseille contre beaucoup d'argent»