C’était son rêve à l’OM, il débarque enfin

Thibault Morlain

A la surprise générale, Jorge Sampaoli a claqué la porte de l’OM avant même le début de cette saison. L’Argentin ne sera toutefois pas resté libre très longtemps puisqu’il a rapidement rebondi au FC Séville, l’un de ses anciens clubs. Et à l’occasion de ce mercato hivernal, Sampaoli a accueilli un certain Bryan Gil en Andalousie. Un joueur dont il rêvait du côté de l’OM.

Arrivé en cours de saison au FC Séville, Jorge Sampaoli a profité du mercato hivernal pour modeler son effectif un peu plus à son image. Pour cela, il s’est offert certains joueurs qu’il connait très bien comme c’est le cas avec Pape Gueye qu’il a eu sous ses ordres à l’OM. L’entraîneur argentin a également enregistré le renfort de Bryan Gil, arrivé en provenance de Tottenham.

Recalé par l’OM, il passe aux aveux https://t.co/kKeqD65nYk pic.twitter.com/V0B64XBI1N — le10sport (@le10sport) January 31, 2023

« J'ai voulu l'emmener à l’OM »

Cela fait d’ailleurs un certain temps maintenant que Jorge Sampaoli souhaite avoir Bryan Gil sous ses ordres. C’était ainsi déjà le cas quand il était sur le banc de l’OM. Il y a quelques semaines, l’entraîneur du FC Séville avait ainsi révélé : « Nous évaluons toujours les jeunes, nous nous entraînons toujours avec un groupe lors des séances. Lors de l'étape 2017, Bryan Gil était avec nous. Il avait 14 ou 15 ans. Nous avons pris les meilleurs joueurs pour s'entraîner avec nous, lors d'un entraînement de l'équipe première. Il s'agissait des meilleurs, quel que soit leur âge. Bryan est arrivé ce jour-là et il était très jeune. Il a fini par être exceptionnel. Je m'en suis souvenu quand j'ai voulu l'emmener à l’OM ».

« C’est le club de ma vie »