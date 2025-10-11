«C'était dingue» : L'OM lui envoie un jet privé pour son transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

N'ayant disputé que 15 matchs sous le maillot de l'OM, Florian Raspentino avait été recruté en 2012 par le club phocéen en provenance dU FC Nantes. Pour le natif de Marignane, c'est un rêve qui est alors devenu réalité. Contacté par José Anigo pour signer à l'OM, Raspentino en a dit plus sur les coulisses de ce transfert.

Supporter de l'OM depuis son plus jeune âge, Florian Raspentino a eu la chance de jouer pour le club dont il était fan. En effet, en 2012, alors que FC Nantes, le milieu offensif est recruté par la formation olympienne, avec qui il aura joué 15 rencontres. La rêve est ainsi devenu réalité pour Raspentino, qui n'en revenait pas à l'époque...

« Je savais que José Anigo devait me contacter » Invité de l'émission 100% Foot, Farid & Co, Florian Raspentino s'est livré sur son transfert à l'OM. L'ancien Olympien a alors notamment raconté : « Je savais que José Anigo devait me contacter, mais je ne savais pas quand exactement. Et ce jour-là, je me trouvais au cinéma avec ma femme. En plein film, je vois son numéro s’afficher. Je l’avais enregistré, car mon agent me l’avait communiqué. J’ai tout de suite compris ».