«C’est une merveille», le PSG a frappé très fort sur le mercato

Cet été, le PSG a réalisé un énorme mercato, notamment pour renforcer son secteur offensif. Bradley Barcola est notamment arrivé dans les dernières heures précédant la fermeture du marché des transferts. Et dimanche soir, il célébrait sa première titularisation contre l’OM, et Luis Enrique n’a pas tari d’éloges.

Arrivé en toute fin de mercato en provenance de l'OL pour 50M€ environ, Bradley Barcola était ardemment désiré par Luis Enrique. Et dimanche soir, tout le monde a compris pourquoi. Titulaire pour la première fois avec le PSG, l'ailier français a livré une très belle prestation face à l'OM (4-0) qui lui a même valu une ovation du Parc des Princes à sa sortie. Et après le match, Luis Enrique n'a pas manqué d'encenser son joueur.

Luis Enrique s’enflamme pour Barcola

« C’est vrai, première en tant que titulaire avec nous pour lui. C’est un joueur avec une progression fantastique. J’aime tout chez lui. C’est un jeune qui a une très grande marge de progression. Il apporte de la vitesse, des débordements et aussi du travail défensif. Il est capable de marquer et possède une très bonne frappe du droit. C’est une merveille disposer de Bradley au sein de notre effectif », assure l’entraîneur du PSG en conférence de presse.

Baccola jubile après sa première titularisation