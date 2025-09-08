«C'est un énorme coup» : Un transfert de folie est annoncé à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans les dernières heures du mercato, l'OM a obtenu le prêt de Benjamin Pavard avec une option d'achat estimée à 15M€. Et pour Bertrand Latour, la signature du champion du monde 2018 est un énorme coup pour le club phocéen qui frappe très fort pour renforcer un secteur défensif en grande difficulté en ce début de saison.

Latour s'enflamme pour Pavard « Il est en équipe de France, pas toujours parce qu’en ce moment il n’est pas dans les petits papiers, mais il a un certain nombre de sélections, je crois une cinquantaine », s'enflamme-t-il sur le plateau du Late Football Club sur Canal+ Sport avant de poursuivre.