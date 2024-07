«C'est terminé», le Real Madrid balance sur son mercato

Amadou Diawara

Cet été, le Real Madrid a accueilli à la fois Kylian Mbappé et Endrick. Présent en conférence de presse ce mardi, alors que son équipe affronte l'AC Milan ce jeudi, Carlo Ancelotti a fait passer un message clair sur le recrutement du Real Madrid. En effet, le coach merengue a affirmé que le mercato de son club était terminé.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a claqué la porte du Parc des Princes. En effet, la star de 25 ans s'est engagée librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. En plus de Kylian Mbappé, Endrick défendra également les couleurs merengue la saison prochaine. Et à en croire Carlo Ancelotti, aucun autre joueur ne rejoindra son effectif cet été.

Après Mbappé, le Real Madrid ne va plus recruter

Alors que le Real Madrid affronte l'AC Milan ce jeudi en amical, Carlo Ancelotti était présent en conférence de presse ce mardi. Et le technicien de la Maison-Blanche a révélé que son club avait déjà terminé son recrutement.

«Notre mercato est terminé»

« Le recrutement d'un défenseur central ? L'effectif est au complet, notre mercato est terminé. Nous avons le retour de Vallejo, Alaba récupère. Nous avons aussi les jeunes : Joan, Jacobo et Asencio. Il n'y a pas de départs car tous veulent rester », a affirmé Carlo Ancelotti, le coach du Real Madrid, dans des propos rapportés par Real France.