C’est terminé avec le PSG : Le terrible regret d’un champion du monde !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Coupe du monde, Ligue des champions et une multitude de trophées nationaux. Presnel Kimpembe a tout gagné en ne tournant jamais son dos au club de son cœur et de sa formation : le PSG. Cependant, l’histoire a pris fin à 30 ans, mais aurait pu continuer dans d’autres circonstances.

20 ans après avoir intégré le centre de formation du PSG, où il a tout gagné une fois passé chez les pros en 2014, Presnel Kimpembe a bouclé la boucle en soulevant la Ligue des champions le 31 mai dernier. Dimanche, le Paris Saint-Germain a officialisé le transfert du champion du monde pour le Qatar Sports Club, un regret pour Pierre Ducrocq.

«J’aurais bien aimé qu’il fasse une saison titulaire pendant 15-20 matchs» L’ancien joueur du PSG passé au club dans les années 90 a profité de sa présence sur le plateau d’Ici Paris afin de communiquer sa déception concernant le fait que Presnel Kimpembe n’ait pas fait toute sa carrière au club. « J’aurais bien aimé qu’il fasse une saison titulaire pendant 15-20 matchs ».