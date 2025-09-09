C’est terminé avec le PSG : Le terrible regret d’un champion du monde !

Coupe du monde, Ligue des champions et une multitude de trophées nationaux. Presnel Kimpembe a tout gagné en ne tournant jamais son dos au club de son cœur et de sa formation : le PSG. Cependant, l’histoire a pris fin à 30 ans, mais aurait pu continuer dans d’autres circonstances.
20 ans après avoir intégré le centre de formation du PSG, où il a tout gagné une fois passé chez les pros en 2014, Presnel Kimpembe a bouclé la boucle en soulevant la Ligue des champions le 31 mai dernier. Dimanche, le Paris Saint-Germain a officialisé le transfert du champion du monde pour le Qatar Sports Club, un regret pour Pierre Ducrocq.
«J’aurais bien aimé qu’il fasse une saison titulaire pendant 15-20 matchs»
L’ancien joueur du PSG passé au club dans les années 90 a profité de sa présence sur le plateau d’Ici Paris afin de communiquer sa déception concernant le fait que Presnel Kimpembe n’ait pas fait toute sa carrière au club. « J’aurais bien aimé qu’il fasse une saison titulaire pendant 15-20 matchs ».
«Dans d’autres conditions, Presnel (ndlr Kimpembe) l’aurait fait. Il serait resté jusqu’à la fin de sa carrière»
Ex-coéquipier de Kimpembe au PSG, Alexandre Letellier a pour sa part confié que si son corps était plus clément avec lui, le souhait de Ducrocq se serait sans doute réalisé. « Dans d’autres conditions, Presnel (ndlr Kimpembe) l’aurait fait. Il serait resté jusqu’à la fin de sa carrière. Physiquement, le coach a dû avoir un échange avec lui. On sait comment est le coach, il a ses exigences et sait où il veut aller. Presko, là il avait envie de jouer. Il n’a que 30 ans, il est encore jeune ».