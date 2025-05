C’est terminé à l’OM, la grande annonce

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Clap de fin pour Amar Dedic à l’OM ? Cinq petits mois et puis s’en va. C’est du moins la tournure prise par les évènements et racontée par la presse italienne. Le journaliste Luca Bendoni l’affirme ces dernières heures sur ses réseaux sociaux : l’international bosnien de 22 ans ne devrait plus figurer parmi les forces défensives de l’Olympique de Marseille la saison prochaine.

Arrivé en prêt cet hiver en provenance du RB Salzbourg, Amar Dedic (22 ans) n’a pas expérimenté l’aventure marseillaise comme il le souhaitait. Et pour cause, si l’on retire sa petite demi-heure lors du dernier match de la saison contre le Stade Rennais, l’international bosnien n’avait plus foulé une pelouse depuis le 12 avril dernier.

Discussions décisives pour Dedic à l’OM D’après les informations divulguées par RMC Sport la semaine passée, ni le staff technique de Roberto De Zerbi, ni les hauts décideurs de l’Olympique de Marseille n’auraient été convaincus par Amar Dedic. Si bien que son retour de prêt au RB Salzbourg à la prochaine intersaison serait quasiment entériné.