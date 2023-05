« C’est réglé », nouvelle bombe sur la vente de l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'est reparti pour un tour ! La vente possible de l'OM continue de faire fantasmer certains supporters sur les réseaux sociaux. Régulièrement, des documents censés prouver la cession du club sont postés, malgré les nombreux démentis de Frank McCourt. Mais pour Thibaud Vézirian, la vente prochaine du club ne fait plus le moindre doute.

Régulièrement, le sujet revient sur la table. La vente de l'OM est un vieux serpent de mer, qui fait énormément discuter au sein de la cité phocéenne. Alors, info ou intox ? En place depuis 2016, Frank McCourt a régulièrement pris la parole pour démentir cette information. « La plupart des gens ne savent pas que le club appartient à mes enfants. Donc oui, le club n'est pas à vendre et ne sera pas à vendre. J'espère qu'il restera dans ma famille pendant des génération s » avait-il confié en mars 2021, lors d'un long entretien accordé à Téléfoot . Pas suffisant pour calmer les supporters marseillais.

Le #VenteOM toujours d'actualité

Régulièrement, le #Vente OM est utilisé en masse su r Twitter. Certains mettent en ligne des documents afin de prouver le départ de Frank McCourt et l'arrivée de nouveaux investisseurs. Mais depuis deux ans, aucune annonce n'a été faite dans ce sens par le propriétaire américain. Mais à en croire le journaliste Thibaud Vézirian, très actif sur ce dossier, la vente de l'OM serait bien bouclée.

« L’OM d’aujourd’hui n’est plus le même que celui d’il y a deux ans »