Il promet encore «du très lourd» pour la vente de l'OM

Thibault Morlain

Cela fait maintenant plus de deux ans que Thibaud Vézirian insiste à dire que l'OM est déjà vendu. Malgré les nombreux démentis de Frank McCourt et son entourage, le journaliste persiste et signe à propos de ses informations. Et voilà que ce mardi, il en a encore rajouté une couche, annonçant un avenir radieux à l'OM.

A Marseille, la vente de l'OM est un sujet qui revient sans cesse au centre des débats. Journaliste, Thibaud Vézirian n'hésite d'ailleurs pas à remettre de l'huile sur le feu à ce sujet. Sans cesse interpellé par les fans de l'OM, il confirme à chaque fois ce qu'il a pu dire : l'OM est vendu.

Zidane au PSG ou à l'OM ? Il lâche une énorme annonce https://t.co/mwwwJRl7Ng pic.twitter.com/X4dCteAQEr — le10sport (@le10sport) April 4, 2023

« Vous aurez du très lourd »

Ça a encore été le cas ce mardi. Lors d'un live sur Twitch , Thibaud Vézirian a encore fait une grosse annonce sur la vente de l'OM : « A l'OM, vous aurez du très lourd. Un très gros club qui arrive ».

« L’OM pourra jouer dans la cour des grands »