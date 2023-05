L’OM a déjà pris position sur ce transfert contesté

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Déjà très actif lors du mercato estival, l’OM a remis le couvert l’hiver dernier. Ruslan Malinovskyi, qui n’avait pas pu venir l’été passé, s’est engagé avec Marseille et a démarré fort. Mais depuis, sa situation sportive pose question, ce qui ne change rien au plan du club olympien avec l’international ukrainien.

L’hiver dernier, l’OM a bouclé l’arrivée de Ruslan Malinovskyi. Pablo Longoria avait tenté pendant un long moment de le faire venir lors du mercato estival mais l’Atalanta Bergame n’a jamais lâché l’affaire. Les exigences du club italien étaient trop élevées et même en proposant Cengiz Ünder, l’OM n’a pas su trouver de terrain d’entente.

Période délicate pour Malinovskyi

Finalement, il aura fallu attendre cet hiver pour que Ruslan Malinvosyki débarque sur la Canebière. Prêté avec option d’achat obligatoire, l’international ukrainien a démarré fort avec l’OM, son but contre le PSG en Coupe de France résonne encore dans toutes les têtes. Mais depuis, les prestations de l’ancien joueur de Genk sont beaucoup plus compliquées. Malinovskyi semble en manque de rythme et gêné techniquement. Ce qui étonne vu ses débuts.

«Confiance infinie» de la part du club