C’est la folie à l’OL : Trois transferts annoncés à l’étranger !

Pierrick Levallet

En difficulté sur le plan financier, l’OL cherche malgré tout à s’implanter dans le football africain. Le club rhodanien a officialisé son partenariat avec l’Ittihad de Tanger ces dernières heures. Et de ce fait, trois joueurs de l’équipe marocaine pourraient être amenés à signer chez les pensionnaires de la Ligue 1 dans un avenir proche.

Depuis quelques temps, l’OL est dans une situation financière délicate. Mais cela n’empêche pas le club rhodanien de lancer de nouveaux projets. Les pensionnaires de la Ligue 1 souhaitent notamment s’implanter dans le football africain. Dans cette optique, les Gones ont officialisé leur partenariat passé avec l’Ittihad de Tanger.

Trois joueurs marocains en approche à l'OL ? Et selon les informations d’Africa Foot, cette association pourrait être bénéfique pour l’OL. Trois joueurs de l’Ittihad de Tanger pourraient être amenés à rejoindre les pensionnaires de la Ligue 1 dans un avenir proche. Louay El Moussaoui (latéral gauche, 21 ans), Bilal El Haddad (milieu offensif, 18 ans) et Akram El Wahabi (attaquant, 21 ans) pourraient bientôt débarquer à l’OL.