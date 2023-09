C’est fini pour lui avec l’OM, il interpelle… Macron

Thibault Morlain

Remplacé par Pablo Longoria au poste de président de l’OM au début de l’année 2021, Jacques-Henri Eyraud continuait de graviter autour du club phocéen puisqu’il était resté aux côtés de Frank McCourt. Mais voilà que tout cela a pris fin ce jeudi. Eyraud a annoncé tourné la page de cette aventure et à cette occasion, l’ancien président de l’OM a fait passer un message à Emmanuel Macron, président de la République.

A l’OM, les supporters n’en pouvaient plus de Jacques-Henri Eyraud, alors président. On se souvient alors de cette fronde des fans, qui avaient même envahi le centre d’entraînement. Cela avait alors poussé Frank McCourt à remplacer Eyraud par Pablo Longoria. Il n’empêche que l’ancien président de l’OM était resté aux côtés de l’Américain… jusqu’à ce jeudi. Sur Linkedin , Jacques-Henri Eyraud a expliqué que tout cela était désormais terminé.

« Plus inattendu peut-être, je voulais également remercier Emmanuel Macron »

Jacques-Henri Eyraud est alors revenu sur toute cette aventure à l’OM avec Frank McCourt. Et au moment de faire des remerciements, voilà qu’il a eu des mots pour Emmanuel Macron. « Plus inattendu peut-être, je voulais également remercier le Président Emmanuel Macron. Nous, Français, sommes un peuple formidable. Nous cultivons notre indépendance, notre libre arbitre, notre esprit de rébellion contre tous les pouvoirs en place…jusqu’à ce qu’une crise intervienne et qu’un cyclone nous mette en danger. Nous nous empressons alors d’appeler l’Etat à la rescousse et de nous réfugier dans les ministères pour trouver notre salut. Et une fois le beau temps revenu, nous oublions vite ce qu’était la vie dans l’œil du cyclone et reprenons notre jeu favori de dénigrement et de critique du pouvoir ».

« Macron a bel et bien sauvé les clubs français et il doit ici être remercié »