C’est déjà terminé, une recrue de l’OM annonce son départ

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Attiré par l'OM sous la forme d'un prêt sans option d'achat en provenance de Brighton lors du dernier mercato estival, Matt O'Riley semble avoir déjà pris une décision radicale pour son avenir. Le milieu de terrain danois indique noir sur blanc qu'il retournera au sein du club anglais l'été prochain, et refuse donc de se projeter sur un futur à l'OM.

Parmi les nombreuses recrues du mercato estival, l'OM avait notamment réussi à obtenir l'arrivée en prêt sans option d'achat de l'international danois Matt O'Riley (24 ans) qui a débarqué en provenance de Brighton. Et ce dernier a déjà acté le fait qu'il repartirait jouer en Premier League la saison prochaine et qu'il ne continuerait pas à l'OM.

« Je sais que je vais revenir à Brighton » « C'est une très bonne expérience pour moi de jouer à l'OM. Je profite chaque et j'essaye de ne pas penser plus loin. Je sais que je vais revenir à Brighton, mais vous ne savez jamais ce qui peut arriver dans le football. On s'en occupera quand ça arrivera », a indiqué Matt O'Riley dans un entretien accordé à Daily Record mercredi, actant donc d'ores et déjà son départ de l'OM pour l'été prochain.