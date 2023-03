C’est confirmé, l’OM va boucler un premier départ

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que la saison est loin d'être terminée, les dirigeants de l'OM auraient commencé à se pencher sur la saison prochaine. En interne, le départ d'un joueur aurait déjà été acté. Prêté sans option d'achat par Arsenal jusqu'à la fin de la saison, Nuno Tavares ne devrait pas être conservé par le club marseillais.

L'OM accuse le coup ces dernières semaines. Certains joueurs semblent mal en point physiquement, et cela se ressent sur les résultats du club marseillais. L'équipe dirigée par Igor Tudor reste sur un match nul face au RC de Strasbourg dimanche dernier (2-2) et les premières interrogations apparaissent, notamment sur les choix du technicien croate, mais aussi sur le niveau de certains joueurs comme Nuno Tavares. Prêté par Arsenal sans option d'achat, le joueur portugais affiche de grosses lacunes sur le plan défensif et plusieurs supporters de l'OM militent pour son départ en fin de saison.

Nuno Tavares était resté flou sur son avenir

Présent en conférence de presse il y a quelques jours, Tavares était resté flou. « Tout le monde sait que j'ai encore deux ans de contrat avec Arsenal donc pour le moment ce n’est pas quelque chose auquel je pense. Moi je pense d’abord à finir la saison, atteindre les objectifs qu’on a avec Marseille parce que je joue ici. On verra à la fin de la saison. Mais après quand la saison sera terminée, je rentrerai à Arsenal et ensuite on verra ça, je ne peux pas vous dire. Évidemment que oui, je me sens bien ici avec les joueurs avec le coach je pense qu’il y a vraiment une bonne entente, mais comme je dis je ne peux pas prédire le futur donc je ne sais pas ce qui se passera » avait-il confié.

Son départ serait déjà acté en interne