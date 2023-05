C'est confirmé, le PSG passe à l'attaque pour un transfert à 60M€

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après Milan Skriniar, le PSG cherche à mettre la main sur un autre défenseur central. Conseiller sportif du club parisien, Luis Campos aurait posé son regard en Serie A et aurait ciblé Kim Min Jae, dont le contrat au Napoli expire en juin 2025. Des contacts auraient été noués avec son entourage, mais le PSG va devoir composer avec une concurrence venue de Premier League.

Conseiller sportif du PSG et en charge du prochain mercato estival, Luis Campos fonce sur plusieurs dossiers de taille. Le Portugais aurait, d'ores et déjà, acté l'arrivée de Milan Skriniar, dont le contrat avec l'Inter expire en juin prochain. Mais ce n'est pas suffisant pour le responsable du PSG, qui ciblerait un autre défenseur central, évoluant en Serie A.

Le PSG fonce sur Kim Min Jae

A en croire les informations de RMC Sport , le PSG aurait des vues sur Kim Min Jae, sous contrat avec le Napoli jusqu'en juin 2025. Luis Campos aurait noué des contacts avec le défenseur coréen, tenté par un départ en fin de saison. Pour le joueur, les options sont nombreuses. Kim Min Jae aurait des touches, notamment en Premier League.

Le joueur coréen courtisé en Angleterre

Toujours selon le média, Kim Min Jae serait convoité par Manchester United, qui semble déterminé dans ce dossier, mais aussi par Liverpool, qui aurait pris des renseignements dans ce dossier. Pour l'heure, aucune décision n'a été prise, aussi bien du côté des clubs cités précédemment, que du joueur. Interrogé sur son avenir, son entourage s'est contenté du minimum.

