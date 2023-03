C’est annoncé, une star du PSG est prête à claquer la porte

Axel Cornic

Le prochain mercato estival s’annonce très agité au Paris Saint-Germain, qui après son nouvel échec en Ligue des Champions semble vouloir encore tout changer. Personne n’est à l’abri et si certains joueurs devraient être poussés vers la sortie, d’autres auraient carrément l’intention de quitter le club de la capitale... même s'ils sont là depuis très longtemps !

Depuis l’élimination de la Ligue des Champions, la saison du PSG semble avoir perdu sa saveur. Désormais, très peu de personnes s’inquiètent de savoir si les Parisiens vont remporter la Ligue 1 et tout le monde se demande qui rejoindra et surtout qui quittera le club de la capitale.

Neymar, le premier indésirable ?

On commence déjà à voir les indésirables et Neymar semble en être le chef de file. L’été dernier, le PSG avait déjà essayé de se débarrasser de lui et une nouvelle tentative devrait être faite lors du prochain mercato. Reste à savoir quel club bougera pour la star brésilienne de 31 ans, qui s’est une nouvelle fois blessée et qui ne reviendra qu’au mois de juillet.

Verratti intouchable, mais...

D’autres joueurs restent intouchables et s’il y a bien sûr Kylian Mbappé, Le Parisien a récemment parlé aussi de Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi et Marco Verratti. Ce dernier est d’ailleurs devenu un véritable pilier du projet QSI, puisqu’il est au PSG depuis plus de onze ans et a lié une relation presque paternelle avec le président Nasser Al-Khelaïfi, qui ne voudrait pas entendre parler d’un départ.

Un retour en Italie de plus en plus d’actualité