PSG : Mbappé ne veut plus le voir, il lance déjà son mercato

Axel Cornic

Depuis sa prolongation de contrat record, Kylian Mbappé a pris une toute nouvelle place au sein du Paris Saint-Germain et aurait notamment eu son mot à dire lors du dernier mercato. Ainsi, des indiscrétions ont parlé d’un départ de Leandro Paredes en partie réclamé par le Français, notamment à cause de tensions survenues en 2022.

Ancien de l’AS Roma et d’Empoli, Leandro Paredes était censé se relancer en Serie A, sous les couleurs de la Juventus. Or, rien ne s’est passé comme prévu et en Italie on assure qu’il va revenir au terme de son prêt, avec le PSG qui dira donc adieu à une indemnité de transfert de 22,5M€.

Paredes ne va pas rester à la Juventus...

D’après les informations de Il Corriere dello Sport , le départ de Leandro Paredes au terme de son prêt ne serait plus du tout un secret à Turin. La Juventus aurait informé très tôt le joueur ainsi que son entourage, qui auraient déjà commencé à chercher une solution.

Mais ne voudrait pas revenir au PSG

Car un retour au PSG ne semble pas vraiment emballer le clan Paredes, conscient qu’il n’y aura pas de place pour lui dans le nouveau projet du club. Il ne faut pas oublier que l’international argentin n’a pas laissé que des bons souvenirs à Paris, avec notamment une certaine inimitié avec Kylian Mbappé.