C’est annoncé, l’OM veut boucler «un gros» transfert

Contrairement à ce qu'a annoncé Pablo Longoria ce lundi en conférence de presse, le mercato estival est encore loin d'être terminé à l'OM, notamment dans le sens des arrivées. Le club phocéen rechercherait un défenseur central, et «un gros» transfert est évoqué par la presse nationale. Qui sera l'heureux élu ?

Pablo Longoria aurait-il menti ? « Actuellement, si on est franc et qu'on analyse l'effectif, à part au poste de latéral droit, on est complets. On a toutes les positions doublées. Je considère qu'on est complets sauf s'il y a des sorties de joueurs » a lâché le président de l'OM ce lundi.

L'OM prépare du lourd en défense

Mais en réalité, l'OM attendrait encore, au moins, un joueur. Selon les informations de L'Equipe , le club phocéen viserait un « gros transfert » en défense centrale. Alors qui sera l'heureux élu ? Ces derniers jours, quelques noms ont été annoncés dans le viseur de Pablo Longoria.

Les rumeurs sont nombreuses à l'OM