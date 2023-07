C’est annoncé, l’OM a recruté un phénomène

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il est le grand gagnant de cette préparation. A seulement 18 ans, Emran Soglo est parvenu à attirer l'attention de Marcelino. Le coach de l'OM est tombé sous le charme de ce joueur, parti pour jouer un rôle important la saison prochaine. Questionnés par la presse régionale, plusieurs de ses formateurs ne sont pas surpris par sa trajectoire ascendante.

Cet été, tous les compteurs sont remis à zéro. Arrivé à l'OM il y a quelques semaines, Marcelino a profité du stage en Allemagne et des deux dernières rencontres amicales pour établir une hiérarchie et constituer son équipe-type. Certains joueurs se sont mis en évidence ces derniers jours comme Emran Soglo.

Soglo prêt à s'installer sur le côté gauche ?

Arrivé en provenance de Chelsea, ce jeune milieu de terrain de formation a pris place sur le côté gauche. Un pari gagnant de Marcelino. Soglo a réalisé des prestations prometteuses lors des matches de préparation, ce qui pourrait lui permettre de découvrir la Ligue 1 la saison prochaine. Selon L'Equipe, le joueur de 18 ans pourrait bien être la doublure de Renan Lodi, arrivé cet été. Marcelino apprécie son profil et a prouvé par le passé qu'il n'avait pas peur de lancer des jeunes dans le grand bain.

« Il me rappelle un peu Ashley Cole»