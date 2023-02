«Ce n’est jamais simple» : Il se lâche après son transfert au PSG

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, ce sont 6 nouveaux joueurs qui ont été recrutés par le PSG et ont ainsi intégré l’effectif de Christophe Galtier. Ça a notamment été le cas de Fabian Ruiz, arrivé en provenance de Naples. Alors qu’il aura fallu quelques mois à l’Espagnol pour trouver sa place, voilà que ça va mieux aujourd’hui pour lui. Fabian Ruiz est d’ailleurs revenu sur ce transfert.

Annoncé à plusieurs reprises dans le viseur du PSG quand Leonardo était le directeur sportif, Fabian Ruiz a fini par rejoindre le club de la capitale une fois Luis Campos nommé. Alors que l’Espagnol évoluait du côté de Naples, il a décidé de relever un nouveau défi, faisant le choix de rejoindre le PSG et l’effectif de Christophe Galtier.

« Je me suis très rapidement adapté »

A 26 ans et moyennant près de 25M€, Fabian Ruiz est donc aujourd’hui au PSG. Et pour les médias du club de la capitale, l’Espagnol s’est confié sur son transfert et son adaptation, expliquant alors : « Je me suis très rapidement adapté. Ce n'est jamais simple de changer de club ».

« Je suis très heureux ici »