OM : Il lâche une incroyable annonce sur son avenir, Marseille va jubiler

Pierrick Levallet

Promu président de l'OM en 2021 alors qu'il officiait en qualité de directeur sportif, Pablo Longoria a mis tout le monde d'accord. Auteur de plusieurs bons coups sur le mercato, l'Espagnol a été l'un des grands artisans du retour en forme du club phocéen. D'ailleurs, il ne se voit visiblement pas quitter l'OM tout de suite.

Il réalise un gros coup à l’OM, l’incroyable révélation https://t.co/ID49aqifTG pic.twitter.com/nkeu7seGSX — le10sport (@le10sport) February 26, 2023

«Je me sens à l’aise dans la ville»

« Je me sens complètement chez moi à Marseille, j’ai acheté une maison, je me vois vivre ici. Je me sens à l’aise dans la ville, avec la personnalité des gens et leur passion » a confié le président de l’OM dans les colonnes de La Provence . Ses proches ne sont d’ailleurs pas passés à côté de l’amour que Pablo Longoria porte à la ville de Marseille.

«J’ai vu qu’il se sentait chez lui à Marseille»