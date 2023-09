Ce crack de Thierry Henry veut signer au PSG

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a prévu de rencontrer le clan Warren Zaïre Emery très prochainement pour prolonger le contrat du crack de 17 ans, qui est engagé jusqu'au 30 juin 2025. Et, comme l'a laissé entendre le joueur formé au PSG, il veut parapher un nouveau bail à Paris.

Formé au PSG, Warren Zaïre-Emery gravit les échelons à une vitesse incroyable. A seulement 16 ans, le crack français a été lancé dans le grand bain par Christophe Galtier la saison dernière.

Le PSG s'active pour prolonger Zaïre-Emery

Alors que Christophe Galtier a été remercié, Warren Zaïre-Emery a également convaincu Luis Enrique. A tel point que le nouveau coach du PSG a fait de son milieu de terrain de 17 ans un titulaire à part entière. Ce qui n'a pas échappé à Thierry Henry. Nommé sélectionneur de l'équipe de France Espoirs, le champion du monde 98 a offert sa première convocation à Warren Zaïre-Emery.

«J'espère que ça va continuer le plus longtemps possible»