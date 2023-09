Coup dur pour la nouvelle recrue du PSG

Amadou Diawara

Dans les ultimes instants du mercato estival, le PSG a finalisé le transfert de Randal Kolo Muani. Alors que le club de la capitale se déplace sur la pelouse de l'OL ce dimanche soir, le nouvel attaquant du club ne sera pas du rendez-vous. En effet, Randal Kolo Muani doit se remettre d'une entorse de la cheville.

Alors que le mercato estival fermait ses portes après 23h59 ce vendredi, le PSG a réussi à boucler un transfert de dernière minute. En effet, le club de la capitale a officialisé le transfert de Randal Kolo Muani il y a quelques heures.

Kolo Muani se remet d'une entorse de la cheville

Toutefois, les supporters du PSG vont devoir faire preuve de patience avant de voir Randal Kolo Muani à l'oeuvre. En effet, le nouveau numéro 23 parisien ne sera pas présent ce dimanche au Groupama Stadium pour le choc face à l'OL.

«Kolo Muani restera en soins ces prochains jours»