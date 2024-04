«Catastrophique», Riolo fracasse le mercato de l’OM !

Jean de Teyssière

À l'OM, la saison est très compliquée. Malgré l'éclaircie du début du mandat de Jean-Louis Gasset, marquée par cinq victoires consécutives, l'OM vient d'enchaîner quatre défaites de suite. Les places européennes se sont éloignées et l'effectif marseillais semble trop juste. La faute à un mercato totalement raté, pointé du doigt par Daniel Riolo.

Sur le papier, le mercato de l'OM l'été dernier semblait réussi : Ismaïla Sarr, Pierre-Emerick Aubameyang, Joaquin Correa, Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi ou encore Iliman Ndiaye pouvaient prétendre à faire passer un cap à leur nouvelle équipe. Mais rien ne s'est passé comme prévu, durant une saison marquée par le départ rapide de Marcelino puis l'éviction de Gennaro Gattuso.

«Le mercato est complètement pourri, catastrophique !»

Dans l'émission diffusée sur RMC , L'After Foot , l'éditorialiste Daniel Riolo explique d'où vient la source de tous ces maux : « Il y a ce qui s'est passé cette année. Le mercato est complètement pourri, catastrophique ! »

«L'OM est retombé dans ses travers»