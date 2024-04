PSG : Coup de théâtre pour la signature d’un phénomène ?

Alexis Brunet

Depuis le début de saison, Luis Enrique fait pleinement confiance à Warren Zaïre-Emery. Malgré son jeune âge, le Français est très régulièrement titularisé par l'entraîneur du PSG, et il ne déçoit pas. Le club de la capitale cherche donc à prolonger son contrat au plus vite, mais malgré certaines rumeurs, il n'y aurait pas encore d'accord entre toutes les parties.

Après avoir longtemps axé sa stratégie sur le recrutement de stars internationales, le PSG a depuis décidé d'évoluer, et de se focaliser sur le recrutement de jeunes talents, très prometteurs. Mais le club de la capitale peut aussi compter sur un centre de formation très performant. Warren Zaïre-Emery en est le parfait exemple, lui qui a débuté chez les professionnels à seulement 16 ans, et qui est aujourd'hui un titulaire de base de Luis Enrique.

Le PSG veut blinder Zaïre-Emery

À force de réaliser des prestations de haut vol au PSG, Warren Zaïre-Emery a attiré le regard de certains grands clubs européens. Manchester City et Pep Guardiola auraient même tenté de le recruter. Finalement, le Français est resté à Paris, et le club de la capitale espère que cela sera le cas pendant de nombreuses années. Les dirigeants parisiens veulent donc lui faire signer un nouveau contrat longue durée. Nasser Al-Khelaïfi souhaiterait faire de WZE un symbole du nouveau projet du PSG.

Aucun accord pour le moment avec Zaïre-Emery