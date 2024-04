Mercato - PSG : Barcelone n’a pas pardonné à Dembélé

Hugo Chirossel

Après y avoir passé six saisons, Ousmane Dembélé a décidé de quitter le FC Barcelone l’été dernier pour prendre la direction du PSG. Un départ vécu comme une trahison par Xavi, lui qui a toujours défendu l’international français et qui espérait le voir rester. Encore aujourd’hui, l’entraîneur des Blaugrana n’aurait pas digéré son choix de rejoindre Paris.

Après la réception de Clermont ce samedi soir pour le compte de la 28e journée de Ligue 1, le PSG se tournera ensuite vers sa double confrontation face au FC Barcelone, en quarts de finale de la Ligue des champions. Une rencontre qui sera particulière pour Ousmane Dembélé. L’été dernier, l’international français (43 sélections) a décidé de mettre fin à son aventure au Barça, qu’il avait rejoint six ans auparavant en provenance du Borussia Dortmund.

PSG - Barcelone : Luis Enrique va tout révéler ? https://t.co/5WoNxjwF8A pic.twitter.com/MHiX9VVrbj — le10sport (@le10sport) April 6, 2024

«Pour moi c'est une grande déception sur le plan personnel»

Un départ qui a beaucoup déçu l’entraîneur du FC Barcelone, Xavi. Ousmane Dembélé « est un garçon qui nous a aidés, nous lui avons donné beaucoup d'affection, beaucoup d'importance. Pour moi c'était un joueur important. C'est une grande déception qu'il ait décidé de partir alors qu'il était heureux ici. Nous avions misé sur lui. Pour moi c'est une grande déception sur le plan personnel », a-t-il déclaré en août dernier en conférence de presse.

Xavi n’a pas pardonné à Dembélé