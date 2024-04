Départ de Mbappé : Le PSG vise un coup à 100M€, une mauvaise nouvelle tombe

Benjamin Labrousse

A l’issue de son contrat en juin prochain, Kylian Mbappé va quitter le PSG. Le numéro 7 va donc laisser un grand vide au sein de l’attaque parisienne, qui pourrait néanmoins être renforcée cet été. Piste du club de la capitale, Viktor Gyökeres serait toutefois très convoité par Arsenal, lui qui est évalué à 100M€.

Après sept saisons au PSG, Kylian Mbappé va s’en aller. Le Bondynois a rencontré le président parisien Nasser Al-Khelaïfi le 13 février dernier, afin de confirmer auprès de ce dernier qu’il quitterait Paris à l’issue de son contrat en juin prochain. Une page se tourne donc au PSG, qui devrait néanmoins bénéficier d’une belle marge de manœuvre sur le prochain mercato estival. Avec l’économie du salaire du Français, mais également le fait que Kylian Mbappé ait renoncé à ses primes de fidélités, les dirigeants parisiens s’apprêtent à frapper fort.

Le PSG lorgne un buteur suédois

Et cela pourrait se concrétiser par l’arrivée d’un attaquant de pointe. En effet, si l’été dernier, le PSG avait lâché pas moins de 170M€ pour les recrutements de Randal Kolo Muani (90M€) et de Gonçalo Ramos (80M€), les deux buteurs n’ont pas tout à fait convaincu. De ce fait, de nombreux attaquants ont été annoncés dans le viseur du PSG, comme Viktor Gyökeres. « Le PSG apprécie Viktor Gyokeres (Sporting) et Benjamin Sesko (RB Leipzig). Ivan Toney (Brentford) pourrait aussi être une cible, même si sa piste n’est pas vraiment active du côté du PSG » , révélait récemment le journaliste Ben Jacobs à propos des pistes parisiennes en attaque.

Arsenal à fond sur Gyökeres