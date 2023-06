Catastrophe au PSG, le Qatar s'est ruiné

Amadou Diawara

Depuis l'arrivée du Qatar, le PSG a payé une fortune pour licencier certains de ses entraineurs. En effet, le club de la capitale a dû lâcher environ 39M€ au total lorsqu'il s'est séparé de Laurent Blanc, Thomas Tuchel et de Mauricio Pochettino. Alors que Christophe Galtier vient d'être remercié à un an de la fin de son contrat, le PSG devrait débourser près de 8M€ supplémentaires.

Le PSG a lâché 39M€ pour virer Blanc, Tuchel et Pochettino

Selon les informations d'Andrés Onrubia Ramos, journaliste espagnol d' AS et de la Cadena Ser , le PSG a payé cher pour boucler les départs de Laurent Blanc (été 2016), Thomas Tuchel (hiver 2020) et de Mauricio Pochettino (été 2022). En effet, le Qatar aurait lâché environ 22M€ pour le premier, une somme proche de 7M€ pour le second, tandis que l'éviction du dernier couterait près de 10M€, soit un montant total de 39M€. Et visiblement cette somme n'aurait pas calmé le PSG, puisqu'il vient de virer Christophe Galtier, qui est engagé jusqu'au 30 juin 2024.

La note va passer à 47M€ avec Christophe Galtier ?