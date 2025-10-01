«Ça vaut le coup de revenir» : Une star s'annonce à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant l'été, l'OM a réalisé plusieurs coups sur le mercato, notamment en bouclant le retour de Pierre-Emerick Aubameyang, seulement un an après son départ. Excellent mardi soir contre l'Ajax Amsterdam (4-0), le Gabonais a confié qu'il était justement revenu pour ce genre de soirée.

Revenu à l'OM cet été seulement une saison après son départ vers l'Arabie Saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang avait rapidement affiché ses ambitions. Cependant, de nombreux doutes existaient sur le niveau du Gabonais compte tenu de son âge et de sa saison en Arabie Saoudite. Mais l'ancien Stéphanois répond présent sur le terrain comme en témoigne sa prestation contre l'Ajax Amsterdam en Ligue des champions mardi soir (4-0). D'ailleurs, il se réjouit d'être revenu pour disputer ce genre de rencontre.

Aubameyang savoure son retour à l'OM « La vie est belle oui. C’était un super match, on est content car c’était important de bien démarrer à domicile. C’est une belle victoire. Ça vaut le coup de revenir pour vivre des matchs comme ça. L’ambiance quand on est rentré dans le stade c’était incroyable. Il faut le vivre comme joueur et il n’y a qu’ici qu’on peut vivre ça », confie-t-il au micro de Canal+.