Ça explose au Real Madrid, Mbappé «le fait craquer» !

C’est très chaud au Real Madrid, où une véritable guerre d’influence semble avoir éclaté. Et les deux camps qui s’opposent sont clairement définis, avec d’un côté la nouvelle star Kylian Mbappé et de l’autre Vinicius Jr, au club depuis des nombreuses années déjà et grand acteur des derniers titres madrilènes.

Après sept années passées au PSG, Kylian Mbappé a eu un peu de mal à se faire à sa nouvelle vie espagnole. Ses débuts au Real Madrid ont été délicats, mais cette période semble déjà être derrière lui. L’attaquant français enchaine les buts ainsi que les prestations de haut niveau, ce qui enchante les supporters madrilènes et fait les gros titres de la presse de l’autre côté des Pyrénées.

« Mbappé est revenu et de par ses performances, il est en train de faire craquer Vinicius »

Mais le renouveau de Kylian Mbappé ne fait pas que des heureux, avec notamment l’autre star de l’attaque, Vinicius Jr. « On se demandait si Mbappé allait pouvoir s’adapter à cette équipe et le début de saison nous a laissé penser qu’il pouvait être le problème. Mais il est revenu et de par ses performances, il est en train de faire craquer Vinicius » a estimé Eric Di Meco, dans le Super Moscato Show.

« Il voit arriver Mbappé qui n’est pas un mec qui se dépouille sur le terrain »

« Parce que Vinicius galopait de partout et faisait gagner son équipe, mais là il voit arriver Mbappé qui n’est pas un mec qui se dépouille sur le terrain » a poursuivi l’ancien joueur de l’OM, au micro de RMC Sport. « A un moment donné il a dû se dire qu’il allait faire comme lui et donc il se replace moins, il défend moins. Sauf que quand tu joue dans le couloir gauche tu as des efforts à faire ».