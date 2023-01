Bourreau de Messi, il annonce une «surprise» pour Cristiano Ronaldo

Arthur Montagne

Adjoint d'Hervé Renard, Laurent Bonadei connaît parfaitement le football saoudien et se prononce donc sur l'arrivée de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr. S'il ne doute pas de la capacité du quintuple Ballon d'Or à s'imposer en Arabie Saoudite, Laurent Bonadei prévient quand même le Portugais qui pourrait avoir quelques surprises.

Alors que Manchester United avait décidé de rompre le contrat de Cristiano Ronaldo juste avant l'entrée en lice du Portugal à la Coupe du monde. Libre, CR7 a donc décidé de s'engager avec Al-Nassr dans le championnat saoudien. Le quintuple Ballon d'Or est la première grande star à rejoindre l'Arabie Saoudite qui s'est toutefois distingué durant le Mondial en battant notamment l'Argentine, future championne du monde. Laurent Bonadei, adjoint d'Hervé Renard, prévient donc Cristiano Ronaldo.

Pour 5 500€, êtes-vous prêt à travailler pour Cristiano Ronaldo ? https://t.co/lIDBFVTDC6 pic.twitter.com/OO80t99l3W — le10sport (@le10sport) January 20, 2023

«Il va aussi avoir certaines surprises, comme les Argentins ont pu avoir»

« Il va apporter ses qualités de footballeur mais aussi son expérience, son professionnalisme. Il va être un exemple dans son club, pour son travail avant et après séance d'entraînement. Ça va être une vraie source de progression pour les joueurs d'Al-Nassr. Il va marquer des buts, il en a marqué partout où il est allé. Je n'ai pas de conseils à lui donner. Simplement, il va arriver dans un championnat où il y a beaucoup d'éléments contextuels à prendre en compte, par rapport aux régions, à la chaleur, l'environnement. Son adaptation se fera sans souci mais il va aussi avoir certaines surprises, comme les Argentins ont pu avoir », lance-t-il dans une interview accordée à Eurosport , avant de poursuivre.

«Finalement, on n'est pas surpris»