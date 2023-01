Il brutalise Cristiano Ronaldo et pourrait le rejoindre

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Actuelle doublure de Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas a débuté la rencontre entre le PSG et la Riyad season team, une équipe regroupant les meilleurs jours d'Al-Nassr et d'Al-Hilal. Au cours de ce match, le portier parisien a asséné un violent coup de coude à Cristiano Ronaldo, qui pourrait être l'un de ses prochains coéquipiers. Explications.

Match spectaculaire en Arabie Saoudite. La rencontre entre le PSG et la Riyad Season Team a tourné en faveur du club parisien. Au total, neuf buts ont été inscrits ce jeudi soir (victoire du PSG 5-4), pour le plus grand plaisir du public saoudien. Un match, qui a également été marqué par le choc entre Keylor Navas et Cristiano Ronaldo, nouvelle star d'Al-Nassr.

Navas assomme Ronaldo en Arabie Saoudite

À la demi-heure de jeu, Navas a loupé sa sortie et asséné un coup de coude à Cristiano Ronaldo, qui avait essayé de reprendre la balle de la tête. Visiblement assommé pendant quelques secondes, l'international portugais présentait une rougeur sur la pommette gauche. Pas de grande inquiétude puisque Ronaldo transformait son penalty juste après cette secousse.

Il pourrait quitter le PSG pour Al-Nassr

A en croire les dernières rumeurs, les deux joueurs pourraient bien se retrouver sous le même maillot dans les prochains mois. En manque de temps de jeu au PSG, Navas serait sollicité par Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo.