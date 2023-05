Benzema - Real Madrid : Départ annoncé, opération historique sur le mercato ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Devenu l’une des figures historiques du Real Madrid au fil des années, Karim Benzema a toujours clamé son amour et juré fidélité envers le club espagnol, et ce malgré les difficultés rencontrées. Au point d’annoncer vouloir prendre sa retraite du côté du Santiago Bernabéu. Cependant, l’ancien de l’OL pourrait se laisser séduire par les sirènes de l’Arabie saoudite pour un transfert que l’on pensait impossible. Retour sur les nombreuses rumeurs dont a fait l’objet KB9 par le passé.

Et s’il partait ? L’hypothèse paraissait encore invraisemblable il y a quelques mois, alors que la prolongation de Karim Benzema jusqu’en 2024 semblait réglée après l’obtention de son Ballon d’Or en octobre dernier, grâce à une clause présente dans son bail. Finalement, l’officialisation de ce nouveau contrat se fait attendre, et les rumeurs enflent en Espagne alors que la presse ibérique annonçait il y a quelques semaines que l’avenir de l’attaquant s’écrivait sans aucune hésitation possible au Real Madrid.

Le Real Madrid doute de Benzema, l'Arabie saoudite l'attend

Mais aujourd’hui, le doute existe en Espagne, et au sein même du Real Madrid. Le gouvernement d’Arabie saoudite serait passé à l’action pour Karim Benzema en lui proposant une offre XXL, s’élevant à 200M€ pour deux saisons. Ses pépins physiques à répétition depuis sa victoire au Ballon d’Or ayant perturbé sa saison, le discours des dirigeants saoudiens et le fait de ne pas avoir à payer d’impôts pourraient l’inciter à plier bagage, lui qui a pourtant juré fidélité au Real Madrid jusqu’au terme de sa carrière. En interne, on refuse désormais de prendre pour acquis la continuité du capitaine merengue, soupçonnant même que ce dernier souhaite partir après cette offre saoudienne qui relance tout. Contre toute attente, le joueur formé à l’OL pourrait ainsi plier bagage, après une décennie de rumeurs l’envoyant loin de la Maison Blanche.

Des débuts compliqués lançant les premières rumeurs

Le parcours de Karim Benzema n’a pas été de tout repos. Considéré aujourd’hui comme une légende du club avec 25 trophées à son actif sous le maillot blanc, et 353 buts inscrits avant la dernière journée de Liga, faisant de lui le deuxième joueur le plus prolifique de l’histoire du Real Madrid derrière Cristiano Ronaldo et ses 450 réalisations, l’attaquant français a eu du mal à faire l’unanimité. De quoi semer le trouble sur son futur chez les Merengue , les rumeurs de départ circulant dès les premiers mois de son aventure dans la capitale. Mais Karim Benzema et son entourage ont toujours mis un point d’honneur à remettre les points sur les i aux moments adaptés. « Le futur de Karim Benzema se trouve encore au Real Madrid. Je démens catégoriquement. Karim est et restera un joueur du Real », déclarait son agent en 2010, alors que José Mourinho affichait ses premiers doutes à son sujet.



La Premier League a toujours été citée comme un point de chute pour lui, avouant en 2012 ne pas dire « non à une aventure en Angleterre », mais son affection pour le Real Madrid a néanmoins toujours été plus forte que la tentation britannique. « Les rumeurs au sujet de mon avenir sont communes, chaque été, c'est la même chose, je vais aller ci ou là , confiait-il dans les colonnes du Sun en 2012. Mais je suis très heureux au Real Madrid et partir ne m'a jamais traversé l'esprit. (...) D'ailleurs, je voulais aller en Espagne et je peux honnêtement dire que je ne regrette pas cette décision. (…) J'ai toujours de grandes choses à accomplir avec le club. » Une déclaration prophétique.

« C'est ici ma maison »

Vainqueur de la Ligue des champions en 2014 avec Gareth Bale et Cristiano Ronaldo à ses côtés, la première des cinq qu’il décroche avec le club, Karim Benzema continue de faire parler en Espagne, sa relation avec Rafael Benitez faisant notamment les gros titres. « À tous ces clowns qui veulent faire croire des choses à mes fans. C'est ici ma maison », martèle Benzema dès l’été 2015 en réponse aux journalistes, son nom circulant du côté d’Arsenal à ce moment-là. L’année suivante, c’est le retour de la piste Manchester United, mais le natif de Lyon coupe court à la rumeur avec une publication Instagram : « R.M. Forever ». C’est finalement avec le Real Madrid qu’il signe en 2017, pour son plus grand bonheur. « Karim Benzema est très heureux au Real Madrid , répète alors son agent historique Karim Djaziri pour Sky Sports. Il a signé sa prolongation le mois dernier et n’a aucunement l’intention de quitter le club. » En 2021, celui-ci se réengage pour deux saisons.

Une retraite promise au Real Madrid