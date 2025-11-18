Benzema : Il débarque chez lui pour boucler son transfert !

Désormais bien installé en Arabie Saoudite à Al Ittihad, Karim Benzema avait quitté le Real Madrid en 2023, 14 ans après son arrivée au sein du club merengue. Et dans une interview accordée à la presse espagnole, l'ancien buteur de l'OL revient d'ailleurs sur son transfert au Real Madrid en 2009, le même été qu'un certain Cristiano Ronaldo.
En 2009, le Real Madrid réalise un mercato historique en recrutant notamment Cristiano Ronaldo, Kaka et un certain Karim Benzema. Le jeune attaquant formé à l'OL a débarqué pour environ 35M€, et s'est imposé comme une légende du club merengue. 14 ans après sa signature, Benzema est d'ailleurs revenu sur les coulisses de sa signature au Real Madrid, révélant que Florentino Pérez s'était rendu chez lui pour boucler son transfert.
Pérez débarque chez Benzema
« Je me souviens du jour où il est venu chez moi, à Lyon. Dans les moments difficiles, dans les bons moments, au Ballon d'Or... il a toujours été gentil avec moi. On ne peut pas lui dire non. Florentino était déjà chez moi. Mon agent m'a appelé pour me dire, comme d'habitude, que nous devions voir quelqu'un. "Non, je ne peux pas maintenant, j'ai des choses à faire. Tu dois venir", m'a-t-il répété. "Mais qui est-ce ?" Quand il m'a dit avec attention que c'était Florentino Pérez, je n'y croyais pas. L'homme qui avait fait venir Ronaldo était soudainement chez moi ? J'ai dit : "Bien sûr, bien sûr, je dois y aller". À partir de ce moment-là, je ne pensais plus qu'au Real Madrid, à Ronaldo, à Zidane... », confie-t-il dans une interview accordée à AS avant de poursuivre.
«Il était normal, en visite, avec mes parents, assis chez moi»
« Il était normal, en visite, avec mes parents, assis chez moi. J'étais sous le choc, mais lui était normal, il parlait français avec eux. Il m'a dit beaucoup de choses en français. Il m'a parlé du Real Madrid, j'ai dit oui, je lui ai serré la main et... », ajoute Karim Benzema, bien heureux d'avoir laissé son téléphone allumé ce jour-là : « C'est vrai, toute une vie. Florentino est le plus grand. Le niveau du Real Madrid, dans tous les sens du terme, c'est grâce à lui. Il m'a tout donné. Il m'a donné beaucoup de confiance. Il a toujours parlé avec moi, avec mes parents. Dans les bons comme dans les mauvais moments. »