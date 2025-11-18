Clash avec Cristiano Ronaldo : Benzema dévoile la vérité !

Axel Cornic

Durant plusieurs saisons, Karim Benzema et Cristiano Ronaldo ont été l’un des duos les plus suivis d’Europe du côté du Real Madrid. Mais ils s’affrontent désormais en Arabie Saoudite et récemment, lors d’une rencontre entre leurs deux équipes, l’ambiance a semblé assez froide entre eux.

Souvent, on a dit que Cristiano Ronaldo entretenait des relations assez particulières avec ses coéquipiers. Cela a notamment été le cas avec Karim Benzema, longtemps considéré comme son bras droit au Real Madrid, mais qui n’a semblé pouvoir exprimer tout son talent qu’une fois son départ de l’équipe.

« On a discuté dans les vestiaires » Une image a relancé les débats autour de Benzema et Cristiano Ronaldo, avec des retrouvailles glaciales lors d’un match entre Al Nassr et Al Ittihad. Mais le Français a tenu à mettre les choses au clair. « Non, s'il vous plaît. On a discuté dans les vestiaires. On s'est pris dans les bras, on a parlé… Et puis, sur le terrain, on ne peut pas, ou on ne devrait pas, recommencer » a déclaré l’ancien attaquant de l’équipe de France, pour AS.