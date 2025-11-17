Kylian Mbappé : Le coup de pression de Benzema !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après une première saison réussie sur le plan individuel, mais sans aucun trophée majeur à la clé, Kylian Mbappé est attendu au tournant par les supporters du Real Madrid pour sa deuxième année. Interrogé par la presse espagnole, Karim Benzema insiste sur l'importance du collectif pour atteindre le succès en Ligue des champions, appelant à une meilleure entente entre Mbappé et les autres joueurs de l’équipe.

Arrivé libre en provenance du PSG l’année dernière, Kylian Mbappé a enchaîné les buts pour sa première saison au Real Madrid, inscrivant 44 réalisations dont 31 en Liga, lui permettant de remporter le Soulier d’Or. Mais cela n’a pas suffi pour faire triompher le Real Madrid en Championnat ou en Ligue des champions. Interrogé par AS, Karim Benzema estime que son compatriote peut faire mieux.

« Ce que nous attendons de Kylian, c'est que lorsqu'il a un ballon, il marque » « Marquer des buts n'est pas une nouveauté pour lui. Il le faisait au PSG et il va marquer des buts au Real Madrid, beaucoup plus. Il y aura des matchs où Mbappé ne touchera pas le ballon. Ce que nous attendons de Kylian, c'est que lorsqu'il en a un, il marque. Le Real Madrid est comme ça. Le Real Madrid en a besoin et il y a des matchs où il faut marquer des buts, comme contre l'Atlético de Madrid, Liverpool... Ce sont des équipes qui se replient et il doit se montrer, travailler ces situations », souligne l’ancien joueur du Real Madrid, parti en Arabie saoudite.